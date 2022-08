Dopo Omicron 5 arriva anche in Italia l’incognita “Centaurus” Più contagiosa ma meno letale?

giuseppeargent3 : Vaccini-omicron. Dopo l'ex premier Draghi, il Ministro Speranza ed altri milioni di persone, anche Biden, dopo 3-4… - Ferrucc66935382 : @GiovanniBerluni @dariomarechiaro @LorenzoCarrange Quindi l’optimum sarebbe un iniezione al mese. La protezione cal… - kiarobsten : @Simona_Manzini @signori_massimo @GiorgiaMeloni Grazie al vaccino. Le misure dopo i vaccini e con Omicron non hanno… - xiana44698880 : PECC (medici israeliani): Perché solo il 20% degli infermieri e dei medici del Sourasky Medical Center di Ichilov h… -

La pandemia si trova in una fase di tregual'ultima ondata ma alle viste c'è Centaurus, l'ultima varianteapparsa anche in Italia. Anche se non è considerata dagli esperti avere, allo ...... suggerisce che un quarto delle persone che hanno contratto la variantedi Sars - CoV - 2 potrebbe essere ancora contagiosaotto giorni. Lo studio è stato pubblicato sul sito medRxiv. ...La pandemia si trova in una fase di tregua dopo l’ultima ondata ma alle viste c’è Centaurus, l’ultima variante Omicron apparsa anche in Italia… Leggi ...Terzo agosto col Covid, per la prima volta senza restrizioni. La pandemia si trova in una fase di tregua dopo l’ultima ondata ma alle viste c’è Centaurus, l’ultima variante Omicron apparsa anche in It ...