Dalla Serie C al basket | l’offerta di Eleven per il 2022 23

Leggi su calcioefinanza

(Di lunedì 1 agosto 2022)SPORTS garantirà ai suoi abbonati e agli appassionati di sport per la prossima stagionedi contenuti più ricca di sempre. Saranno infatti oltre 3 mila gli eventi live trasmessi, affiancati da una ricca selezione di approfondimenti e contenuti speciali visibili on demand. Con l’aggiudicazione del Pacchetto Pay dei Diritti Audiovisivi della LBA per Calcio e Finanza.