"Con soli 6 euro...": Crazy Pizza, l'ultima clamorosa beffa per Flavio Briatore (Di lunedì 1 agosto 2022) Grande delusione per Flavio Briatore: il suo Crazy Pizza - brand di pizze gourmet - non figura né tra i primi 50 né tra i primi 100 locali italiani, stando all'autorevole classifica italiana del settore 50 Top Pizza. Nei giorni scorsi si era parlato parecchio della pizzeria dell'imprenditore soprattutto per i prezzi alti dei prodotti. La beffa adesso è che la pizze migliori, quelle finite sul podio della classifica, costino solo 6 euro. Al primo posto infatti c'è un locale casertano, i Masanielli, mentre a seguire la pizzeria napoletana 50 Kalò, che propone la Marinara addirittura a 5 euro. Al terzo posto Diego Vitagliano con il suo locale sempre a Napoli. L'assenza dei locali di Briatore nella classifica, però, non va ...

