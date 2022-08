Avviso: dati Auditel in ritardo (Di lunedì 1 agosto 2022) Cambio del mese, l’arrivo il 13 di agosto delle misurazioni riguardanti Dazn. Tante le cose in ballo e così Auditel stamane ha comunicato che i dati degli ascolti tv riferiti a ieri, domenica 31 luglio, usciranno in ritardo. Il rilascio è annunciato intorno o prima delle 12.00. Facebook Twitter LinkedIn TvZoom. Leggi su tvzoom (Di lunedì 1 agosto 2022) Cambio del mese, l’arrivo il 13 di agosto delle misurazioni riguardanti Dazn. Tante le cose in ballo e cosìstamane ha comunicato che idegli ascolti tv riferiti a ieri, domenica 31 luglio, usciranno in. Il rilascio è annunciato intorno o prima delle 12.00. Facebook Twitter LinkedIn TvZoom.

micck66 : RT @pills_ofscience: @giorgiogilestro A mio avviso il principio di autorità non esiste. Se uno studente/giovane ricercatore è in possesso d… - FedrSann : RT @pills_ofscience: @giorgiogilestro A mio avviso il principio di autorità non esiste. Se uno studente/giovane ricercatore è in possesso d… - pills_ofscience : @giorgiogilestro A mio avviso il principio di autorità non esiste. Se uno studente/giovane ricercatore è in possess… - EnrySimon : RT @marcocc: (2/2) Non facciamolo perché è tutta una #truffa. L'obiettivo è quello di farci pagare pochi Euro per la nuova falsa consegna p… - marcocc : (2/2) Non facciamolo perché è tutta una #truffa. L'obiettivo è quello di farci pagare pochi Euro per la nuova falsa… -