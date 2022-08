Assunzione da GPS sostegno prima fascia, domanda online dal 2 agosto. Chi partecipa, per quali posti [DECRETO] (Di lunedì 1 agosto 2022) Assunzioni da GPS sostegno prima fascia: sarà possibile presentare l'apposita domanda dal 2 al 16 agosto ore 14. Si tratta della stessa domanda che gli aspiranti useranno per richiedere le supplenze al 31 agosto o 30 giugno 2023: in caso di mancata nomina per supplenza su sostegno finalizzata al ruolo infatti si potrà partecipare a pieno titolo alle supplenze. L'articolo Assunzione da GPS sostegno prima fascia, domanda online dal 2 agosto. Chi partecipa, per quali posti DECRETO . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 1 agosto 2022) Assunzioni da GPS: sarà possibile presentare l'appositadal 2 al 16ore 14. Si tratta della stessache gli aspiranti useranno per richiedere le supplenze al 31o 30 giugno 2023: in caso di mancata nomina per supplenza sufinalizzata al ruolo infatti si potràre a pieno titolo alle supplenze. L'articoloda GPSdal 2. Chi, per

