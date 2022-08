Amici 22 | spoiler nuovi allievi | Mattia Zenzola starebbe facendo i casting

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 1 agosto 2022) Mancano meno di due mesi al ritorno disul piccolo schermo. I rumor, con il passare dei giorni, hanno iniziato a rincorrersi. La prima puntata stagionale del talent show condotto da Maria De Filippi andrà in onda il 18 settembre. Su Instagram ha iniziato a circolare un’indiscrezione riguardo un ex allievo, che la scorsa primavera a causa di un infortunio ha dovuto lasciare anzi tempo la scuola. Si tratterebbe di, che per riottenere il banco, potrebbe dover svolgere nuovamente isulla ventiduesima edizione di. Il talent show tornerà in onda a settembre Da circa un mese, a Roma, hanno preso il via iprovini. Isaranno fondamentali per decretare la nuova classe 2022/2023, che verrà annunciata nel ...