UFFICIALE – Lecce | Di Francesco per l’attacco

(Di domenica 31 luglio 2022) Continua il calciomercato del, in rinforzamento per il ritorno in Serie A: dopo il colpo Bistrovic, ecco Federico Di, dalla SPAL. Marco Baroni si assicura così un innesto di esperienza per il proprio attacco. Di, i dettagli dell’affare Il figlio d’arte sbarcherà in Salento a seguito di un accordo per un trasferimento a titolo definitivo. La cifra è di un milione di euro circa complessivo, tra parte fissa e bonus legati alla salvezza. Con i giallorossi Diha firmato un triennale e arriverà nel capoluogo in serata, per poi sottoporsi alle visite mediche domani lunedì 1 agosto. Il classe 1994 andrà ad occupare la posizione da esterno di attacco nel 4-3-3, alternandosi con Di Mariano. Nella passata stagione, l’ex SPAL ha giocato ad Empoli, dove ha messo a segno 5 ...