Tragedia in stazione: due ragazze travolte da un treno in corsa. Morte sul colpo (Di domenica 31 luglio 2022) Tragedia orribile questa mattina in stazione: due giovanissime ragazze sono state travolte da un treno in transito mentre attraversavano i binari. La notizia si è diffusa nelle prime ore della… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 31 luglio 2022)orribile questa mattina in: due giovanissimesono stateda unin transito mentre attraversavano i binari. La notizia si è diffusa nelle prime ore della… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

CamillaAcampora : Qualche parola scritta di getto per una tragedia incommentabile, quella accaduta in #stazione a #Riccione stamattin… - peppe844 : RT @rtl1025: ?? Tragedia alla stazione ferroviaria di #Riccione, due ragazze travolte da un treno dell'Alta velocità in transito ???di Giova… - lacittanews : 'Una non mi sembrava in sé', sono queste le drammatiche parole di un testimone che si trovava alla stazione quando… - oslaz : Riccione, tragedia alla stazione ferroviaria: treno travolge e uccide due ragazze - Violetta_2021 : RT @rtl1025: ?? Tragedia alla stazione ferroviaria di #Riccione, due ragazze travolte da un treno dell'Alta velocità in transito ???di Giova… -