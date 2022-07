Totti e il litigio con Cassano | “Gli dissi che era un cretino | colpa di C’è Posta per te”

Pall_Gonfiato : #Totti e il litigio con #Cassano: “Gli dissi che era un cretino, colpa cachet C’è Posta per te” -

... bastava uno sguardo per mettere fine a un, non ci si pensava minimamente a rispondere. ... Era scomparso nel cammino di Santiago di Monica Coviello La nuova vita di Francesco"Single all'...... con tanto difinale : d'altronde per lui non è un momento semplice , considerate anche le ... Articoli più letti Francesco"non si dà pace per la separazione" da Ilary Blasi (mentre Alvin ...Isabel Totti ha sei anni, il papà lo scorso 10 marzo le ha fatto gli auguri su Instagram, «luce dei miei occhi». È ancora troppo piccola per capire le storie dei grandi, ...Un intervento forse duro ma privo di cattiveria, assicuravano da Arezzo. La reazione e la lite avevano portato a un confronto con i dirigenti, dal quale è nata l’ennesima discussione da quando ...