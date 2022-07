Torino, ora Vagnati vuole chiudere per il difensore (Di domenica 31 luglio 2022) Dopo aver definito gli acquisti di Valentino Lazaro e di Aleksej Miranchuk, il dt del Torino, Davide Vagnati, vuole chiudere la trattativa per... Leggi su calciomercato (Di domenica 31 luglio 2022) Dopo aver definito gli acquisti di Valentino Lazaro e di Aleksej Miranchuk, il dt del, Davidela trattativa per...

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO #Torino, preso Valentino #Lazaro dall'#Inter L'esterno arriva in prestito con diritto di riscatto… - DiMarzio : .@TorinoFC_1906, sui social un video della lite tra #Vagnati e #Juric. Le parti ora stanno chiarendo - sportli26181512 : Torino, ora Vagnati vuole chiudere per il difensore: Dopo aver definito gli acquisti di Valentino Lazaro e di Aleks… - ZonaBianconeri : RT @Mysterio1111111: “i bianconeri si aspettano che la Roma cambi le condizioni economiche dell'affare, in quanto vengono considerati tropp… - Mysterio1111111 : “i bianconeri si aspettano che la Roma cambi le condizioni economiche dell'affare, in quanto vengono considerati tr… -