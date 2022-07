Riccione | Giulia e Alessia | la serata in discoteca e il furto ' Ci hanno rubato tutto'

(Di domenica 31 luglio 2022), due sorelle bolognesi di 15 e 17 anni travolte e uccise dal treno Foto : Incidente ferroviario: le foto delle indagini in stazione Video : La tragedia: investite dal treno a ...

repubblica : Sorelle di 17 e 15 anni uccise dal treno a Riccione, sono Giulia e Alessia Pisanu. Il paese di Castenaso in lutto:… - Cesare72133517 : Sono padre di tre figli.... queste notizie mi gettano nello sconforto più totale.... Ciao #Alessia e #Giulia Riccio… - infoitinterno : Riccione, le sorelle Giulia e Alessia Pisanu di 15 e 16 anni uccise da un treno ad alta velocità. Il barista della… - emanuelino10 : RT @occhio_notizie: Giulia e Alessia Pisanu, le due sorelle di 17 e 15 anni investite dal treno a #Riccione > - sulsitodisimone : Giulia e Alessia travolte dal Frecciarossa a 15 e 17 anni -

... 31 luglio 2022 - Ci sono luci e ci sono ombre nella ricostruzione puntuale delle ultime ore, dell'ultimo giorno, vissuto dae Alessia Pisanu a, prima di venire investite e uccise ...La tragedia si è consumata alle 7 di mattina: le due ragazze,e Alessia, vivevano a ... Anche la sindaca di, Daniela Angelini, si è recata sul posto: 'È sconcertante quello che è ...Una tragedia in Riviera Romagnola spezza la vita di due giovani sorelle: quelle di Giulia e Alessia Pisanu le due sorelle di 17 e 15 anni morte questa ...Il mistero delle ultime ore. Le due ragazzine quando sono arrivate in stazione erano molto agitate. Il padre sapeva che erano in Riviera, si erano sentiti al telefono sabato sera ...