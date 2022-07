Ragazza presa in giro per anni: “Sei goffa, cadi sempre”, ma ha una sindrome rara. Ecco cos’ha scoperto (Di domenica 31 luglio 2022) Una dolorosa, continua, presa in giro da parte dei coetanei: “Sei goffa, cadi sempre”. anni di sofferenze e disperazione, anche perché parenti e medici pensavano che soffrisse semplicemente di dolori dovuti alla crescita. Poi la drammatica scoperta e l’inizio della convivenza consapevole con la sindrome di Ehlers Danlos, una malattia ereditaria del collagene caratterizzata da ipermobilità articolare. Un calvario che Chloe Cullen, 26 anni, ha raccontato al tabloid britannico The Mirror: “Le mie dita sono più flessibili di quelle delle altre persone, quando tengo le mani dritte si alzano di più. Posso anche portare il pollice all’indietro e toccarmi il polso. Le mie ginocchia vanno verso l’interno, così come i piedi – ha spiegato la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 31 luglio 2022) Una dolorosa, continua,inda parte dei coetanei: “Sei”.di sofferenze e disperazione, anche perché parenti e medici pensavano che soffrisse semplicemente di dolori dovuti alla crescita. Poi la drammatica scoperta e l’inizio della convivenza consapevole con ladi Ehlers Danlos, una malattia ereditaria del collagene caratterizzata da ipermobilità articolare. Un calvario che Chloe Cullen, 26, ha raccontato al tabloid britco The Mirror: “Le mie dita sono più flessibili di quelle delle altre persone, quando tengo le mani dritte si alzano di più. Posso anche portare il pollice all’indietro e toccarmi il polso. Le mie ginocchia vanno verso l’interno, così come i piedi – ha spiegato la ...

