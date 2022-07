Prezzi: Unc, al top dei rincari sempre i voli internazionali (+160%) (Di domenica 31 luglio 2022) ROMA – Con un rialzo di oltre il 160% i voli internazionali si confermano al top della classifica dei rincari. L’Unione Nazionale Consumatori ha elaborato i dati Istat resi noti ieri sull’inflazione annua di luglio per stilare la top 20 dei prodotti alimentari più rincarati e quella assoluta di tutti i prodotti e servizi diversi da cibo e bevande. Per quanto riguarda la top 20 dei prodotti alimentari il record dei rialzi annui spetta, oramai da mesi, all’olio diverso da quello di oliva, che, per via della guerra in Ucraina, si impenna del 66% rispetto a luglio 2021, con un incremento di spesa per una famiglia media pari a 16,08 euro. Al secondo posto il Burro che svetta del 31,9% (+8,92 euro), al terzo la Farina (+21,5%, pari a 8,72 euro). Appena giù dal podio la Pasta (fresca, secca e preparati di pasta) che lievita del 21,1% (+29,62 ... Leggi su lopinionista (Di domenica 31 luglio 2022) ROMA – Con un rialzo di oltre il 160% isi confermano al top della classifica dei. L’Unione Nazionale Consumatori ha elaborato i dati Istat resi noti ieri sull’inflazione annua di luglio per stilare la top 20 dei prodotti alimentari più rincarati e quella assoluta di tutti i prodotti e servizi diversi da cibo e bevande. Per quanto riguarda la top 20 dei prodotti alimentari il record dei rialzi annui spetta, oramai da mesi, all’olio diverso da quello di oliva, che, per via della guerra in Ucraina, si impenna del 66% rispetto a luglio 2021, con un incremento di spesa per una famiglia media pari a 16,08 euro. Al secondo posto il Burro che svetta del 31,9% (+8,92 euro), al terzo la Farina (+21,5%, pari a 8,72 euro). Appena giù dal podio la Pasta (fresca, secca e preparati di pasta) che lievita del 21,1% (+29,62 ...

