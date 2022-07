Ospite d'onore, la grandiosa Kim Catrall (Di domenica 31 luglio 2022) È ancora dura appartenere alla comunità Lgbtq+ in America, così come lo era vent’anni fa quando debuttò Queer as Folk, osannata serie già remake di un programma di culto britannico. Il suo ultimo reboot sbarca il 31 luglio su Starzplay con nuovi personaggi e storie. Netflix 2022-2023: cinque contenuti da non perdere tra film e serie tv X Sempre patrocinata dall’ottimo sceneggiatore britannico Russell T Davies (sua anche la ... Leggi su iodonna (Di domenica 31 luglio 2022) È ancora dura appartenere alla comunità Lgbtq+ in America, così come lo era vent’anni fa quando debuttò Queer as Folk, osannata serie già remake di un programma di culto britannico. Il suo ultimo reboot sbarca il 31 luglio su Starzplay con nuovi personaggi e storie. Netflix 2022-2023: cinque contenuti da non perdere tra film e serie tv X Sempre patrocinata dall’ottimo sceneggiatore britannico Russell T Davies (sua anche la ...

