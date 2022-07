Napoli- Maiorca, Spalletti: “Non possiamo giocare come abbiamo fatto nel secondo tempo. Bene Kvara e Kim” (Di domenica 31 luglio 2022) Luciano Spalletti ha commentato il par4ggio 1-1- tra il suo Napoli e il Maiorca nell’amichevole di Castel di Sangro. Luciano Spalletti, ha parlato al termine di Napoli-Maiorca. “Per un certo verso è andata Bene, per un altro verso meno. Potevamo fare meglio, anche se effettivamente quando si cambia modulo non è semplice. Gara tosta? Succede sempre così. Quelli che vengono creano sempre difficoltà con la finta del fallo ricevuto. E tutto diventa difficile”. Il tecnico del Napoli ha poi aggiunto: “Passano molti minuti su questi mezzi falli. La prima di Kim? Giocatore muscolare. E’ bravo anche con i piedi, salta tantissimo. Lui è tra i calciatori buoni”. “Kvaratskhelia ha fatto benissimo già nel match precedente. ... Leggi su napolipiu (Di domenica 31 luglio 2022) Lucianoha commentato il par4ggio 1-1- tra il suoe ilnell’amichevole di Castel di Sangro. Luciano, ha parlato al termine di. “Per un certo verso è andata, per un altro verso meno. Potevamo fare meglio, anche se effettivamente quando si cambia modulo non è semplice. Gara tosta? Succede sempre così. Quelli che vengono creano sempre difficoltà con la finta del fallo ricevuto. E tutto diventa difficile”. Il tecnico delha poi aggiunto: “Passano molti minuti su questi mezzi falli. La prima di Kim? Giocatore muscolare. E’ bravo anche con i piedi, salta tantissimo. Lui è tra i calciatori buoni”. “tskhelia habenissimo già nel match precedente. ...

