Marilyn Monroe, 60 anni senza la diva: "Aveva pochi dollari sul conto, non bastavano per un funerale dignitoso" (Di domenica 31 luglio 2022) Il 5 agosto del 1962 ricorrono i 60 anni dalla morte di Marilyn Monroe. Una fine tragica la sua, scomparsa a soli 36 anni, pochi anagraficamente parlando ma sufficienti per farla diventare un mito. Nel 1999 l'americana Joyce Carol Oates le ha dedicato un libro monumentale, Blonde, di oltre 1000 pagine. Da quell'opera è stata tratta una serie nel 2001, e un film in arrivo a settembre su Netflix, firmato da Andrew Domink e con Ana De Armas protagonista. Intervistata da Sette del Corriere la scrittrice spiega a proposito della scomparsa dell'attrice: "In quanto morte dell'icona 'Marilyn Monroe', il fatto era avvolto da molti misteri. Ma a colpirmi fu la scoperta, successiva, che lei Aveva pochi dollari nel suo ...

