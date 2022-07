Il sorriso di Charlot | questione di feeling

Leggi su cronachesalerno

(Di domenica 31 luglio 2022) Chiude nel segno dell’ironia in tutte le arti la XXXIV edizione del premio ideato da Claudio Tortora. Una serata firmata da grandi ospiti con il finale affidato a Riccardo Cocciante che ha infiammato le oltre duemila persone presenti Di Olga Chieffi “Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. E all’improvviso vi sorprenderete a fare l’impossibile”, affermava San Francesco, il compositore John Cage invitava a praticare l’impossibile: non arte come vuota autoespressione, ma l’arte come automodificazione “Noi cambieremo in modo meraviglioso se accetteremo le incertezze del cambiamento”. L’arte, così concepita, è la forma piena della capacità di mettersi in giuoco e a rischio, se a questo vi aggiungiamo il Parsifal wagneriano, il “puro folle”, l’unico che può avere la rivelazione, poiché umile, possiamo avere un quadro del messaggio lanciato con pienezza dal palco ...