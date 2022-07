Gianmaria Antinolfi torna a parlare del GFVIP: ecco cosa è emerso (Di domenica 31 luglio 2022) Gianmaria Antinolfi questo pomeriggio è stato ospite a RTL102.5: ecco cosa è emerso dalle parole del noto imprenditore Gianmaria Antinolfi lo scorso settembre ha esordito in televisione entrando come concorrente ufficiale al Grande Fratello Vip. L’ex fidanzato di Soleil Sorge in breve tempo durante la sua permanenza all’interno della Casa più spiata d’Italia ha fatto breccia nel cuore degli italiani. Il noto imprenditore campano ha lasciato il segno nel corso della sesta edizione del reality show di Canale 5. Gianmaria dentro la Casa oltre a mettersi in gioco con estrema dolcezza e semplicità ha folgorato il cuore della bella modella Federica Calemme. I due ex gieffini vivono una delle storie d’amore più belle nate dentro la Casa. Federica e ... Leggi su 361magazine (Di domenica 31 luglio 2022)questo pomeriggio è stato ospite a RTL102.5:dalle parole del noto imprenditorelo scorso settembre ha esordito in televisione entrando come concorrente ufficiale al Grande Fratello Vip. L’ex fidanzato di Soleil Sorge in breve tempo durante la sua permanenza all’interno della Casa più spiata d’Italia ha fatto breccia nel cuore degli italiani. Il noto imprenditore campano ha lasciato il segno nel corso della sesta edizione del reality show di Canale 5.dentro la Casa oltre a mettersi in gioco con estrema dolcezza e semplicità ha folgorato il cuore della bella modella Federica Calemme. I due ex gieffini vivono una delle storie d’amore più belle nate dentro la Casa. Federica e ...

361_magazine : - Patty12201 : RT @tendenzetv: #gianfede: per i 6 mesi di fidanzamento di Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme, coppia nata al #gfvip6 ? - amati_89 : RT @tendenzetv: #gianfede: per i 6 mesi di fidanzamento di Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme, coppia nata al #gfvip6 ? - Stefmisano : RT @tendenzetv: #gianfede: per i 6 mesi di fidanzamento di Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme, coppia nata al #gfvip6 ? - soloxilgf : RT @tendenzetv: #gianfede: per i 6 mesi di fidanzamento di Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme, coppia nata al #gfvip6 ? -