GF Vip, Patrizia Rossetti pronta a varcare la porta rossa? L'indiscrezione

Non si arrestano le indiscrezioni, i rumors e le teorie sulla nuova edizione del GF Vip. In attesa che vengano svelati tutti i nomi di coloro che varcheranno la porta rossa, un'ultima indiscrezione vedrebbe un noto volto della TV pronta ad entrare. Protagonista di questo rumors è Patrizia Rossetti, nota in particolar modo nel mondo

Ilsuperbo89 : Si comincia a ragionare. Una Patrizia #Rossetti dentro il #gfvip7 sarebbe fonte di tante, tantissime cose. Perfetta… - igor_piras : @patrizia_rossetti non sarebbe Mai stata al grande fratello VIP E COSI @PAMELAPRATI DAI TEMPI CHE VEDEVAMO TARICON… - infoitcultura : Patrizia Rossetti concorrente al Grande Fratello Vip 7?/ Sempre più vicina al cast - mariahshoney_ : PATRIZIA ROSSETTI AL GF VIP 7 PER ME SAREBBE UN GRANDE SÌ - vivosurealtime : MIO DIO PATRIZIA ROSSETTI FORSE ANDRÀ AL GRANDE FRATELLO VIP, IO GIÀ STAN ACCOUNT -