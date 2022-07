Formula Uno, l’ex direttore di gara Masi: «Dopo Abu Dhabi ho ricevuto centinaia di minacce di morte» (Di domenica 31 luglio 2022) l’ex direttore di gara della Formula 1, Michael Masi, ha raccontato in un’intervista al Sidney Telegraph di aver ricevuto minacce di morte Dopo il Mondiale 2021 di Abu Dhabi, vinto da Max Verstappen. Un finale di stagione che fu contestatissimo. «Erano giorni bui, mi sentivo l’uomo più odiato del pianeta. Ho ricevuto minacce di morte rivolte a me e alla mia famiglia. Ricordo ancora, che un paio di giorni Dopo l’ultima corsa, camminavo per le strade di Londra, guardandomi alle spalle e chiedendomi se le persone che mi ritrovavo alle spalle mi avrebbero attaccato». Masi ha raccontato di aver ricevuto ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 31 luglio 2022)didella1, Michael, ha raccontato in un’intervista al Sidney Telegraph di averdiil Mondiale 2021 di Abu, vinto da Max Verstappen. Un finale di stagione che fu contestatissimo. «Erano giorni bui, mi sentivo l’uomo più odiato del pianeta. Hodirivolte a me e alla mia famiglia. Ricordo ancora, che un paio di giornil’ultima corsa, camminavo per le strade di Londra, guardandomi alle spalle e chiedendomi se le persone che mi ritrovavo alle spalle mi avrebbero attaccato».ha raccontato di aver...

