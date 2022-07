Corsport: Kepa è superiore a Meret, ha esperienza internazionale, dà sicurezza alla difesa (Di domenica 31 luglio 2022) Kepa il possibile prossimo acquisto del Napoli. Il portiere che volevano Spalletti e Giuntoli. Arriverebbe con la formula del prestito, l Napoli gli pagherebbe 2,5 milioni d’ingaggio. Il resto il Chelsea. Scrive Polverosi sul Corriere dello Sport: Col suo arrivo, il Napoli fa un passo avanti. Kepa ha qualità superiori a quelle di Meret, ha più esperienza in campo internazionale, dà più sicurezza alla difesa. Non concede molto allo spettacolo, esagerando nel concetto è un portiere che ricorda lo stile di Zoff, essenziale ed efficace. Ha un bel senso di posizionamento, difficile trovarlo nel posto sbagliato. C’è una differenza anche con Ospina che Spalletti preferiva per il suo calcio, per il gioco con i piedi. Ecco, Kepa non ha gli ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 31 luglio 2022)il possibile prossimo acquisto del Napoli. Il portiere che volevano Spalletti e Giuntoli. Arriverebbe con la formula del prestito, l Napoli gli pagherebbe 2,5 milioni d’ingaggio. Il resto il Chelsea. Scrive Polverosi sul Corriere dello Sport: Col suo arrivo, il Napoli fa un passo avanti.ha qualità superiori a quelle di, ha piùin campo, dà più. Non concede molto allo spettacolo, esagerando nel concetto è un portiere che ricorda lo stile di Zoff, essenziale ed efficace. Ha un bel senso di posizionamento, difficile trovarlo nel posto sbagliato. C’è una differenza anche con Ospina che Spalletti preferiva per il suo calcio, per il gioco con i piedi. Ecco,non ha gli ...

