Andrea Delogu e Luigi Bruno alle Maldive posano nudi (Di domenica 31 luglio 2022) Una vacanza che ha il sapore di una luna di miele quella che Andrea Delogu si è regalata insieme a Luigi Bruno. La coppia è partita alla volta delle Maldive e con i follower condivide cartoline mozzafiato. Inquadrano le stesse palme e lo stesso mare cristallino in perfetta sintonia. Anche l’idea di immortalarsi nudi piace a entrambi e così lui si fa ritrarre statuario di schiena sotto la doccia, invece lei si lascia fotografare in piscina con il seno e le parti intime nascosti dalla posa. “Ho preso una vacanza all’ultimo momento e sono venuta alle Maldive, era un mio desiderio da sempre” ha confidato Andrea ai follower. Un sogno che ha realizzato accanto a una persona speciale. Lei e Luigi fanno coppia da un anno e ... Leggi su blog.libero (Di domenica 31 luglio 2022) Una vacanza che ha il sapore di una luna di miele quella chesi è regalata insieme a. La coppia è partita alla volta dellee con i follower condivide cartoline mozzafiato. Inquadrano le stesse palme e lo stesso mare cristallino in perfetta sintonia. Anche l’idea di immortalarsipiace a entrambi e così lui si fa ritrarre statuario di schiena sotto la doccia, invece lei si lascia fotografare in piscina con il seno e le parti intime nascosti dalla posa. “Ho preso una vacanza all’ultimo momento e sono venuta, era un mio desiderio da sempre” ha confidatoai follower. Un sogno che ha realizzato accanto a una persona speciale. Lei efanno coppia da un anno e ...

