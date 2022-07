Usa | Jared Kushner contro Bannon | ' una presenza tossica'

(Di sabato 30 luglio 2022) In un nuovo libro intitolato 'Breaking History: A White House Memoir',si scagliaSteve, definendolo una" alla Casa Bianca. Nel libro, che sarà pubblicato ...

Adnkronos

In un nuovo libro intitolato 'Breaking History: A White House Memoir',Kushner si scaglia contro Steve Bannon, definendolo una presenza "tossica" alla Casa Bianca. ...dell'ex presidente. ...E' quanto scriveKushner nel libro di prossima uscita, i cui contenuti sono anticipati dal Washington Post, in cui racconta le sue memorie di genero e consigliere dell'ex presidente, rivelando ... Usa, genero Trump: "Il generale Kelly diede uno spintone ad Ivanka" La Camera USA approva il divieto alle armi d’assalto. Esulta il presidente Biden, ma la legge è destinata a naufragare in Senato.In un nuovo libro intitolato 'Breaking History: A White House Memoir', Jared Kushner si scaglia contro Steve Bannon, definendolo una presenza "tossica" alla Casa Bianca. (ANSA) ...