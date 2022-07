Ungheria: consigliera di Orban ci ripensa, non mi dimetto (Di sabato 30 luglio 2022) Zsuzsa Hegedus ci ripensa. La più longeva dei consiglieri del premier ungherese, Viktor Orban, e responsabile per l'inclusione sociale che 4 giorni fa si è dimessa in segno di protesta al 'discorso ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 30 luglio 2022) Zsuzsa Hegedus ci. La più longeva dei consiglieri del premier ungherese, Viktor, e responsabile per l'inclusione sociale che 4 giorni fa si è dimessa in segno di protesta al 'discorso ...

infoitestero : Ungheria: consigliera di Orban ci ripensa, non mi dimetto - infoitestero : Ungheria: consigliera di Orban ci ripensa, non mi dimetto - Biofafafa : RT @Miti_Vigliero: Paura, eh? Ungheria: consigliera di Orban ci ripensa, non mi dimetto - Ultima Ora - ANSA - Miti_Vigliero : Paura, eh? Ungheria: consigliera di Orban ci ripensa, non mi dimetto - Ultima Ora - ANSA - ledaefrati : -