Ultime Notizie – Luciano Pavarotti avrà una stella sulla Walk of Fame

(Di sabato 30 luglio 2022) Ci sarà una nuovaofdi Hollywood: quella per il tenore italiano, scomparso nel 2007 a 71 anni. Ad assegnarla, come da tradizione, la Camera di Commercio di Hollywood. La cerimonia della posa è in programma il prossimo 24 agosto a Los Angeles al 7065 di Hollywood Boulevard. La figlia del tenore, Cristina, sarà presente per accogliere il prestigioso riconoscimento, anche a nome delle altre eredi Lorenza, Giuliana e Alicee Nicoletta Mantovani e interverrà insieme al direttore d’orchestra James Conlon direttore musicale dell’Opera di Los Angeles, che ha avuto un lungo rapporto di collaborazione professionale e di amicizia con l’artista emiliano. La cerimonia sarà accompagnata da una serie di ...

È stato sollevato con le funi è tratto in salvo nella notte il turista danese disperso ieri pomeriggio suo sentieri del Faito. Il soccorso alpino con i volontari territoriali dei Monti Lattari avevano ...Arrestati in flagranza dai carabinieri mentre chiedevano il pizzo nel mercato rionale di Pianura. A finire in manette due trentanovenni, Angelo Giovenco di Pianura e Ciro D'Amico , residente nel ... Governo, verso le elezioni. Grillo: "Zombie ci hanno contagiato ma vinceremo". DIRETTA AGI - La Cina sta tenendo, nella giornata di oggi, esercitazioni militari nello Stretto di Taiwan, mentre si attende la possibile visita nell'isola della presidente della Camera degli Stati Uniti, ...1 minuto per la letturaCoronavirus in Puglia: oggi, sabato 30 luglio, sono 3.905 i nuovi casi di contagio da Covid individuati nelle ultime 24 ore in Puglia su 21.181 test per una incidenza del 18,4%.