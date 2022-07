Sondaggi elettorali, Pd e Fdi appaiati al 23% (Di sabato 30 luglio 2022) (Adnkronos) – In testa il partito di Giorgia Meloni (23,3%) e il Pd (23,2%), distanziati di un solo decimale e ai massimi livelli registrati da sempre il primo e dall’inizio della legislatura il secondo; a seguire Lega (13,5%), Movimento 5 Stelle (11,3%) e Forza Italia (9%). Tra gli altri, superano la soglia di sbarramento la federazione Azione/+Europa (3,6%), l’alleanza tra Sinistra italiana e Verdi (3,4%) e Italexit (3,1%). E’ quanto emerge dal Sondaggio sulle intenzioni di voto realizzato da Ipsos per il ‘Corriere della Sera’ su un campione casuale nazionale rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne. Chi guadagna e chi perde consenso dalla crisi di governo e dalla chiusura anticipata della legislatura? Tra i partiti aumentano Fratelli d’Italia (+3,3%) e Partito democratico (+2,4%), mentre arretrano Lega (-1,5%), Movimento 5 Stelle e Forza Italia ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 30 luglio 2022) (Adnkronos) – In testa il partito di Giorgia Meloni (23,3%) e il Pd (23,2%), distanziati di un solo decimale e ai massimi livelli registrati da sempre il primo e dall’inizio della legislatura il secondo; a seguire Lega (13,5%), Movimento 5 Stelle (11,3%) e Forza Italia (9%). Tra gli altri, superano la soglia di sbarramento la federazione Azione/+Europa (3,6%), l’alleanza tra Sinistra italiana e Verdi (3,4%) e Italexit (3,1%). E’ quanto emerge dalo sulle intenzioni di voto realizzato da Ipsos per il ‘Corriere della Sera’ su un campione casuale nazionale rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne. Chi guadagna e chi perde consenso dalla crisi di governo e dalla chiusura anticipata della legislatura? Tra i partiti aumentano Fratelli d’Italia (+3,3%) e Partito democratico (+2,4%), mentre arretrano Lega (-1,5%), Movimento 5 Stelle e Forza Italia ...

