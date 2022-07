“Quello che non posso negare”. Meloni sbeffeggia Repubblica dopo l'ennesimo attacco (Di sabato 30 luglio 2022) “Sorella, cognato, confidenti: il partito di Meloni in mano al cerchio magico”. Non c'è giorno che passa in cui Repubblica non dedichi un articolo critico a Giorgia Meloni, con la leader di Fratelli d'Italia che prontamente risponde agli attacchi ricevuti in vista delle elezioni del 25 settembre, indette da Sergio Mattarella a seguito della crisi di governo e dello scioglimento delle Camere. Questa volta a finire nel mirino del quotidiano è la gestione di FdI e i familiari di Meloni, che ha ribattuto con un post ironico su Facebook: “Lo ammetto, Repubblica mi ha beccato e non posso più negare. Mi confido con mia sorella Arianna, da sempre, da quando sono nata e su qualsiasi cosa. Se sono contenta, triste, preoccupata o se mi serve un consiglio, ho bisogno di parlarne ... Leggi su iltempo (Di sabato 30 luglio 2022) “Sorella, cognato, confidenti: il partito diin mano al cerchio magico”. Non c'è giorno che passa in cuinon dedichi un articolo critico a Giorgia, con la leader di Fratelli d'Italia che prontamente risponde agli attacchi ricevuti in vista delle elezioni del 25 settembre, indette da Sergio Mattarella a seguito della crisi di governo e dello scioglimento delle Camere. Questa volta a finire nel mirino del quotidiano è la gestione di FdI e i familiari di, che ha ribattuto con un post ironico su Facebook: “Lo ammetto,mi ha beccato e nonpiù. Mi confido con mia sorella Arianna, da sempre, da quando sono nata e su qualsiasi cosa. Se sono contenta, triste, preoccupata o se mi serve un consiglio, ho bisogno di parlarne ...

