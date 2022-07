Papa elogia Draghi e chiede a partiti ' responsabilità civica'

orizzontescuola : Il Papa elogia Draghi: “Leader di alta qualità internazionale” - zazoomblog : Il Papa elogia Draghi: “Leader di alta qualità internazionale” - #elogia #Draghi: #“Leader #qualità - incrinatura : Il gïœrnàlistæ lîbêræl negazionista e nomask probabilmente pensa di non aver dato sufficiente prova di meschinità e… -

... le scuse per quello che ha fatto la chiesa fra gli indigeni, fra cui gli abusi sessuali peprpetrati anche dagli uomini della chiesa sull'aereo che lo riporta in Italia,Francesco invoca "...Illancia un appello ai politici in vista delle elezioni: 'Serve responsabilità civica'. Di ritorno dal viaggio in Canada, rispondendo alle domande dei giornalisti sul volo di ritorno, Bergoglio ...Papa Francesco rivolge un elogio al premier Mario Draghi e non chiude alle sue dimissioni: “La porta è aperta, non sarebbe una catastrofe”.Il Pontefice ai giornalisti sul Volo Papale: "Dimissioni Una porta a cui non ho ancora bussato. Draghi Un uomo di alta qualità internazionale. A Kiev Voglio andarci... ma c'è anche il Kazakistan e ...