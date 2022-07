Moggi: a Napoli litigai (a parole) come Juric e Vagnati. A fine anno l’allenatore andò via (Di sabato 30 luglio 2022) Luciano Moggi svela un aneddoto sul suo passato napoletano. Una dura lite con Ottavio Bianchi che lui paragona a quella tra Juric e Vagnati pur senza venire alle mani. Moggi non cita Bianchi ma l’allenatore non può essere che lui visto che Moggi ha avuto solo due tecnici: uno è Bianchi e l’altro è Bigon. Ma Moggi lasciò Napoli prima di Bigon. Spintoni nel ritiro austriaco del Toro, tra Juric e il ds Vagnati. Non sapendo le ragioni della diatriba un consiglio a Cairo è quello di seguire attentamente l’evolversi della situazione tra i due, senza credere ad un abbraccio di circostanza che ha il valore di una pace armata. E magari accertarsi da quale bocca è uscita l’offesa a lui stesso. Lo dico per esperienza essendo ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 30 luglio 2022) Lucianosvela un aneddoto sul suo passato napoletano. Una dura lite con Ottavio Bianchi che lui paragona a quella trapur senza venire alle mani.non cita Bianchi manon può essere che lui visto cheha avuto solo due tecnici: uno è Bianchi e l’altro è Bigon. Malasciòprima di Bigon. Spintoni nel ritiro austriaco del Toro, trae il ds. Non sapendo le ragioni della diatriba un consiglio a Cairo è quello di seguire attentamente l’evolversi della situazione tra i due, senza credere ad un abbraccio di circostanza che ha il valore di una pace armata. E magari accertarsi da quale bocca è uscita l’offesa a lui stesso. Lo dico per esperienza essendo ...

