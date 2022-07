L’Équipe titola | Trasferimenti | Lenny Pintor OL vicino a Saint-Etienne

(Di sabato 30 luglio 2022) 2022-07-30 20:01:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da: L’AScontinua a fare acquisti a un costo inferiore. Dopo aver già ottenuto gli arrivi di Chambost, Briançon, Giraudon, Cafaro e Lobry senza pagare alcun indennizzo di trasferimento, i Verdi sarebbero sul punto di assicurarsi i servizi di un sesto giocatore seguendo lo stesso modello operativo. Si tratterebbe di, il giovane esterno sinistro di OL (21 anni). Laurent Batlles, nuovo allenatore dell’ASSE, lo ha già portato al Troyes (2P), due anni fa. Dopo averlo acquistato per 5 milioni di euro e cinque anni a Brest nel 2018, OL non conta su di lui in questa stagione. Ilnon sarebbe però ancora riuscito a stringere un ...

zazoomblog : L’Équipe titola: Trasferimenti: questi giocatori si sono subito infortunati con il loro nuovo club - #L’Équipe… -

Tutto Juve

Secondo quantostamane il quotidiano francese, "Il Psg vuole accelerare sul mercato" . Sabato i transalpini voleranno in Giappone per la tournée e vorrebbero fornire a Galtier, il ...Secondo "'Equipe" in settimana i parigini chiuderanno due, tre operazioni. PARIGI (FRANCIA) - "Il Psg vuole accelerare sul mercato".così "'Equipe". Secondo il quotidiano sportivo francese, "il Paris Saint Germain intende recarsi in Giappone da questo sabato con una rosa che assomigli il più possibile a quella che inizierà ... ESCLUSIVA TJ - Hermant (L'Equipe): "Interesse Juve per Paredes, Rabiot non vuol tornare al Psg. Pogba...