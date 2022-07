Jennifer Lopez a Capri per la serata Unicef. Il menù, le celebrità attese e i prezzi altissimi per una camera: “Più di 15.000 euro” (Di sabato 30 luglio 2022) Due giorni fa, giovedì 28 luglio, Jennifer Lopez è arrivata a Capri, scortata da guardie del corpo e collaboratori. Una semplice vacanza? Non proprio. La star di fama mondiale, 53 anni, oggi 30 luglio sarà protagonista di un concerto privato per una serata di beneficenza Unicef organizzata dal brand/negozio LuisaViaRoma di Firenze. Il grande evento – che lo scorso anno ha fruttato 5 milioni di euro – si terrà nella meravigliosa cornice della Certosa di San Giacomo. I posti – riporta Il Mattino – sono costati dagli 8.000 ai 20.000 euro, con tavoli che arrivano a toccare i 250.000 euro. Cifre da capogiro. Come quelle delle strutture alberghiere che, stando a quanto riportato dal Corriere, questo fine settimana arriverebbero a 1.800 euro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 30 luglio 2022) Due giorni fa, giovedì 28 luglio,è arrivata a, scortata da guardie del corpo e collaboratori. Una semplice vacanza? Non proprio. La star di fama mondiale, 53 anni, oggi 30 luglio sarà protagonista di un concerto privato per unadi beneficenzaorganizzata dal brand/negozio LuisaViaRoma di Firenze. Il grande evento – che lo scorso anno ha fruttato 5 milioni di– si terrà nella meravigliosa cornice della Certosa di San Giacomo. I posti – riporta Il Mattino – sono costati dagli 8.000 ai 20.000, con tavoli che arrivano a toccare i 250.000. Cifre da capogiro. Come quelle delle strutture alberghiere che, stando a quanto riportato dal Corriere, questo fine settimana arriverebbero a 1.800...

FQMagazineit : Jennifer Lopez a Capri per la serata Unicef. Il menù, le celebrità attese e i prezzi altissimi per una camera: “Più… - redazionerumors : Dopo il matrimonio in cui è apparsa in forma smagliante, #JenniferLopez ha deciso finalmente di svelare i segreti d… - BreakingItalyNe : RT @Corriere: Jennifer Lopez a Capri (nel portabagli). La stanza in B&B prenotata a 15mila euro - GossipItalia3 : Jennifer Lopez, tutti i segreti della sua impeccabile forma #gossipitalianews - MarcoApadula : Jennifer Lopez cambia nome in Jennifer Affleck. Da oggi parliamo di gossip? No in realtà parleremo di … -