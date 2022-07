Inter, Marotta: «Casadei grande talento, ora tutto dipende da lui» (Di sabato 30 luglio 2022) Beppe Marotta elogia il talento di Casadei, attualmente in prima squadra con l’Inter: le parole del dirigente nerazzurro Intervenuto ai microfoni di Teleromagna ha parlato l’ad dell’Inter Beppe Marotta, soffermandosi sulla situazione di Casadei. LE PAROLE – «Casadei? Si sta allenando con la prima squadra, ed è un giocatore talentuoso che può crescere. Molto dipende da lui e come saprà impostare il suo futuro: al fianco delle qualità tecniche bisogna abbinare quelle umane, che spesso sono più importanti». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 30 luglio 2022) Beppeelogia ildi, attualmente in prima squadra con l’: le parole del dirigente nerazzurrovenuto ai microfoni di Teleromagna ha parlato l’ad dell’Beppe, soffermandosi sulla situazione di. LE PAROLE – «? Si sta allenando con la prima squadra, ed è un giocatore talentuoso che può crescere. Moltoda lui e come saprà impostare il suo futuro: al fianco delle qualità tecniche bisogna abbinare quelle umane, che spesso sono più importanti». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Inter : Consegnato al CEO Sport Giuseppe Marotta il Premio Nazionale “Sportilia” ?? - capuanogio : Non solo #Lucca all’#Ajax, i club stranieri fanno shopping di giovani talenti in Italia. Il #Chelsea ha chiesto… - DAZN_IT : Skriniar via dall'Inter? Marotta interviene così ?? Esclusiva Marotta è su #DAZN - ZonaBianconeri : RT @calciomercatoit: ??TV PLAY | ??Sabatino #Durante: “È stato l’entourage di #Firmino a cercare la #Juventus. Se va in porto l’affare, con i… - ok7campione : RT @PandArancio: Un difensore fisico in prestito ed uno veloce a titolo definitivo @inter Sono sicuro che Marotta nel suo taccuino ha tanti… -