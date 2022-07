Gabbia Sampdoria, c’è l’intesa con il Milan! Il difensore in arrivo (Di sabato 30 luglio 2022) Gabbia Sampdoria, trovata l’intesa per il prestito dal Milan del difensore. Le ultime notizie sul calciomercato Matteo Gabbia sarà un nuovo calciatore della Sampdoria. Il Milan ha sciolto le ultime riserve e deciso di accettare il trasferimento del ragazzo ai blucerchiati: intesa raggiunta sulla base del prestito secco fino al 30 giugno del 2023. Secondo quanto riferito dal collega Gianluca Di Marzio, la trattativa verrà definita quando il club rossonero avrà in pugno il sostituto: ore calde per Japhet Tanganga del Tottenham. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 30 luglio 2022), trovataper il prestito dal Milan del. Le ultime notizie sul calciomercato Matteosarà un nuovo calciatore della. Il Milan ha sciolto le ultime riserve e deciso di accettare il trasferimento del ragazzo ai blucerchiati: intesa raggiunta sulla base del prestito secco fino al 30 giugno del 2023. Secondo quanto riferito dal collega Gianluca Di Marzio, la trattativa verrà definita quando il club rossonero avrà in pugno il sostituto: ore calde per Japhet Tanganga del Tottenham. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : #Calciomercato | @acmilan, definito il futuro di #Gabbia: quando arriverà un nuovo difensore andrà alla @sampdoria - GIUSPEDU : RT @pasqlaragione: Gabbia andrà alla Sampdoria in prestito nel momento in cui il Milan acquisterà un nuovo difensore. [di marzio] #sempremi… - ManuFilippone95 : RT @FraNasato: Secondo @DiMarzio all’arrivo di un nuovo centrale di difesa Gabbia andrà in prestito secco alla Sampdoria #Milan - GIUSPEDU : RT @theMilanZone_: ??il #Milan ha definito il futuro di Matteo #Gabbia. Non appena arriverà il difensore centrale, andrà in prestito alla #S… - WinstonWilson39 : RT @DiMarzio: #Calciomercato | @acmilan, definito il futuro di #Gabbia: quando arriverà un nuovo difensore andrà alla @sampdoria https://… -