Canoa slalom oggi | Mondiali 2022 | orari sabato 30 luglio | programma | tv | streaming | italiani in gara

I Mondiali senior 2022 di Canoa slalom ed extreme slalom proseguiranno ad Augusta, in Germania, oggi, sabato 30 luglio: spazio alle semifinali ed alle finali del kayak, femminile e maschile, nella sessione mattutina, ed alle qualificazioni dell'extreme slalom, femminile e maschile, in quella pomeridiana. Italia in gara nella semifinale della prova femminile con Marta Bertoncelli alle 09.51 e Stefanie Horn alle 10.01, ed in quella maschile con Zeno Ivaldi alle 11.10 e Giovanni De Gennaro alle 11.22.

