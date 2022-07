Calciomercato Sampdoria: Contini in prestito dal Napoli (Di sabato 30 luglio 2022) Calciomercato Sampdoria: in arrivo tra i pali Nikita Contini in prestito con diritto di riscatto dal Napoli La Sampdoria si prepara ad abbracciare Nikita Contini. La trattativa si è sbloccata nelle ultime ore grazie al via libera del Napoli, che libererà il portiere classe ’96 all’inizio della prossima settimana: tra lunedì e martedì le visite mediche a Genova. Come raccolto dalla redazione di sampnews24.com, l’accordo prevede il trasferimento di Contini in prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore della società partenopea. Manca solo l’ufficialità. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 30 luglio 2022): in arrivo tra i pali Nikitaincon diritto di riscatto dalLasi prepara ad abbracciare Nikita. La trattativa si è sbloccata nelle ultime ore grazie al via libera del, che libererà il portiere classe ’96 all’inizio della prossima settimana: tra lunedì e martedì le visite mediche a Genova. Come raccolto dalla redazione di sampnews24.com, l’accordo prevede il trasferimento diincon diritto di riscatto e controriscatto a favore della società partenopea. Manca solo l’ufficialità. L'articolo proviene da Calcio News 24.

