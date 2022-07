smilypapiking : RT @MrLin27: Borrell (Ue):?«Da Russia atti inumani, sono crimini di guerra» @sole24ore - MrLin27 : Borrell (Ue):?«Da Russia atti inumani, sono crimini di guerra» @sole24ore - LauraGi63815697 : @bordoni_russia Borrell è un uomo disturbato. - RocchettoT : @fashionart19 @bordoni_russia Ma Borrell, oltre ad essere un pupazzo, non legge neanche i lanci di agenzia. L'Europ… - RobyManfree : @bordoni_russia Borrell è un servo immondo. Un ipocrita di merda -

Il Sole 24 ORE

...Esteri russo Sergey Lavrov ha dichiarato che questo è l'obiettivo dello sforzo bellico della.e del loro protocollo aggiuntivo ed equivalgono a crimini di guerra" ha aggiunto Josep, che ...Obiettivo dichiarato: "mettere in ginocchio l'economia russa per molti anni a venire" (Biden -). Kiev pretende che il mondo smetta di comprare combustibili fossili dallaper "togliere ... Ucraina, bombe russe su scuola a Kharkiv Le notizie di sabato 30 luglio, in diretta. Le autorità ucraine invitano i civili a lasciare il Donbass • La guerra in Ucraina è al 157mo giorno. • Scambio di accuse tra Kiev e Mosca per la strage di ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...