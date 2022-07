Amichevoli Inter 2022, ecco il calendario dei nerazzurri: oggi test a Cesena contro il Lione (Di sabato 30 luglio 2022) La stagione 2022-2023 dell'Inter di Simone Inzaghi prenderà il via mercoledì 6 luglio quando i nerazzurri si ritroveranno al “Suning Training Center” di Appiano Gentile per dare il via alla... Leggi su ilpallonegonfiato (Di sabato 30 luglio 2022) La stagione-2023 dell'di Simone Inzaghi prenderà il via mercoledì 6 luglio quando isi ritroveranno al “Suning Training Center” di Appiano Gentile per dare il via alla...

DiMarzio : #SerieA, le amichevoli di sabato 30 luglio: dieci squadre in campo, sfide internazionali per #Inter, #Roma e #Juve - LALAZIOMIA : Dove vedere le amichevoli di oggi 30 luglio in tv: Inter, Roma, Torino e Lazio in campo - Corriere - Dalla_SerieA : Inter, allenamenti congiunti: cosa sono e a cosa servono a Inzaghi - - EasyGadget_ID : RT @DiMarzio: #SerieA, le amichevoli di sabato 30 luglio: dieci squadre in campo, sfide internazionali per #Inter, #Roma e #Juve https://t.… - Lex89691932 : RT @DiMarzio: #SerieA, le amichevoli di sabato 30 luglio: dieci squadre in campo, sfide internazionali per #Inter, #Roma e #Juve https://t.… -