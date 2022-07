Vaccini Covid, la fantomatica denuncia contro Joe Biden e FDA e i 700 milioni di morti entro il 2028 (Di venerdì 29 luglio 2022) entro il 2028 moriranno 700 milioni di persone a causa dei Vaccini a mRNA contro il nuovo Coronavirus. Almeno questo è quel che leggiamo in diverse condivisioni Facebook, da parte dei No vax. Tutto partirebbe da una denuncia fatta da un certo dottor David Martin contro le principali istituzioni americane: da Joe Biden alla Sanità USA, fino alle case farmaceutiche Pfizer e Moderna, nessuno verrà risparmiato. Sembra di leggere gli apocalittici post degli adepti alla setta complottista di QAnon. È curioso infatti che una cosa del genere non sia nei titoli di tutti i giornali, nemmeno quelli che strizzano l’occhio a questo genere di pubblico. Vediamo di cosa si tratta realmente. Per chi ha fretta: Non è prevista nessuna Norimberga 2 ... Leggi su open.online (Di venerdì 29 luglio 2022)ilmoriranno 700di persone a causa deia mRNAil nuovo Coronavirus. Almeno questo è quel che leggiamo in diverse condivisioni Facebook, da parte dei No vax. Tutto partirebbe da unafatta da un certo dottor David Martinle principali istituzioni americane: da Joealla Sanità USA, fino alle case farmaceutiche Pfizer e Moderna, nessuno verrà risparmiato. Sembra di leggere gli apocalittici post degli adepti alla setta complottista di QAnon. È curioso infatti che una cosa del genere non sia nei titoli di tutti i giornali, nemmeno quelli che strizzano l’occhio a questo genere di pubblico. Vediamo di cosa si tratta realmente. Per chi ha fretta: Non è prevista nessuna Norimberga 2 ...

