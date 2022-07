Troppi batteri in mare: divieto di balneazione in 22 spiagge italiane (Di venerdì 29 luglio 2022) Le analisi dell’Arpae hanno evidenziato il superamento dei limiti normativi della contaminazione delle acque, con alta concentrazione di batteri fecali in mare, in ben 28 punti di una delle più gettonate destinazioni delle vacanze in Italia. Sono poi scesi a 22 dopo ulteriori accertamenti. Per questa ragione è stato disposto il divieto temporaneo di balneazione, in attesa del rientro alla normalità. Perché ci sono escherichia coli ed enterococchi in mare La situazione è anomala, e sono in corso nuove verifiche per comprendere appieno le cause che l’hanno generata. Al momento si pensa che l’eccessiva presenza di escherichia coli e enterococchi intestinali sia dovuta alla compresenza di diversi fattori di natura meteorologica e idrologica. Temperatura dell’acqua troppo elevata, con valori intorno ai 30° ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 29 luglio 2022) Le analisi dell’Arpae hanno evidenziato il superamento dei limiti normativi della contaminazione delle acque, con alta concentrazione difecali in, in ben 28 punti di una delle più gettonate destinazioni delle vacanze in Italia. Sono poi scesi a 22 dopo ulteriori accertamenti. Per questa ragione è stato disposto iltemporaneo di, in attesa del rientro alla normalità. Perché ci sono escherichia coli ed enterococchi inLa situazione è anomala, e sono in corso nuove verifiche per comprendere appieno le cause che l’hanno generata. Al momento si pensa che l’eccessiva presenza di escherichia coli e enterococchi intestinali sia dovuta alla compresenza di diversi fattori di natura meteorologica e idrologica. Temperatura dell’acqua troppo elevata, con valori intorno ai 30° ...

