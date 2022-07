Roma | CdS | “L’olandese del Psg serve subito per la rosa di Mourinho”

Leggi su seriea24

(Di venerdì 29 luglio 2022), CDS- Come riporta il CdS, laha davvero bisogno di un grande centrocampista per la sua, dando qualità alle giocate offensive. “Nessuno teme che il banco possa saltare, perché l’intervento diretto del presidente Friedkin ha ottenuto lo scopo desiderato: convincere Nasser Al-Khelaifi, presidente del Psg e alleato politico dellanel consesso internazionale, a cedere il giocatore a condizioni ragionevoli. Il resto è affidato alle capacità negoziali di Tiago Pinto che deve strappare il sì in lingua portoghese a Luis Campos, l’uomo mercato dei francesi.” “Il nodo, come è acclarato, non è tanto la formula del trasferimento, che sarà un prestito con obbligo di riscatto a 10 milioni vincolato al 50 per cento delle presenze di Wijnaldum e alla qualificazione dellaalla Champions ...