Quando Dayane Mello parlava (male) del fidanzato di Giulia De Lellis (Di venerdì 29 luglio 2022) Dayane Mello oggi ha tirato una frecciatina (con tutto l’arco incorporato!) a Giulia De Lellis. Un attacco gratuito e agli occhi di molti ingiustificato che però si baserebbe su qualcosa di più profondo. L’antipatia della brasiliana nei confronti della romana nascerebbe dal fatto che ora Giulia stia con Carlo Beretta, ex fidanzato di Dayane Mello. La storia fra Dayane Mello e Carlo Beretta è finita malissimo (“Lui è una persona che mi diceva che mi amava 15 volte al giorno e mi ha lasciata per messaggio. Non ha avuto il coraggio di fare un confronto e guardarmi negli occhi“). E tutt’ora fra i due non sembrerebbe esserci nessun rapporto. Quando al Grande Fratello Vip la modella ha scoperto della tresca ... Leggi su biccy (Di venerdì 29 luglio 2022)oggi ha tirato una frecciatina (con tutto l’arco incorporato!) aDe. Un attacco gratuito e agli occhi di molti ingiustificato che però si baserebbe su qualcosa di più profondo. L’antipatia della brasiliana nei confronti della romana nascerebbe dal fatto che orastia con Carlo Beretta, exdi. La storia frae Carlo Beretta è finita malissimo (“Lui è una persona che mi diceva che mi amava 15 volte al giorno e mi ha lasciata per messaggio. Non ha avuto il coraggio di fare un confronto e guardarmi negli occhi“). E tutt’ora fra i due non sembrerebbe esserci nessun rapporto.al Grande Fratello Vip la modella ha scoperto della tresca ...

