“Purtroppo non è più tra noi”. Lutto per Orietta Berti, per lei una dura perdita: “Quanti ricordi” (Di venerdì 29 luglio 2022) Orietta Berti in Lutto per la morte di una persona a cui era legata moltissimo e che l’ha lasciata molto triste. L’annuncio della scomparsa è stato dato dalla stessa cantante e futura opinionista del Grande Fratello Vip, tramite un post apparso sul suo profilo Instagram. Ha postato una foto di colui che non c’è più e gli ha dedicato un lungo post di omaggio. Ovviamente i follower dell’artista hanno scritto numerosi messaggi per esprimere vicinanza ad Orietta in questo momento difficile. Tanta tristezza per Orietta Berti, che non ha potuto non soffermarsi su questo Lutto devastante. Recentemente lei aveva raccontato qualcosa di intimo: “E non è quella passione forte del colpo di fulmine che poi pian piano svanisce. Anzi diventa più grande e non te ne liberi più. ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 29 luglio 2022)inper la morte di una persona a cui era legata moltissimo e che l’ha lasciata molto triste. L’annuncio della scomparsa è stato dato dalla stessa cantante e futura opinionista del Grande Fratello Vip, tramite un post apparso sul suo profilo Instagram. Ha postato una foto di colui che non c’è più e gli ha dedicato un lungo post di omaggio. Ovviamente i follower dell’artista hanno scritto numerosi messaggi per esprimere vicinanza adin questo momento difficile. Tanta tristezza per, che non ha potuto non soffermarsi su questodevastante. Recentemente lei aveva raccontato qualcosa di intimo: “E non è quella passione forte del colpo di fulmine che poi pian piano svanisce. Anzi diventa più grande e non te ne liberi più. ...

elio_vito : Orban oggi ha detto che non vuole 'la mescolanza' delle razze causata dall'immigrazione, da qui alla tragedia della… - BarbascuraX : Ho letto due post di negazionisti climatici. Purtroppo c’è chi confonde ancora meteo con clima, e prende episodi st… - GassmanGassmann : Messaggio N3- Amministratori locali,state costruendo piccoli invasi o bacini per recuperare acqua piovana quando ne… - Giovann37894958 : RT @giulw0nderland: purtroppo non sarete mai loro - itsdjana : io voglio solo una finale ma purtroppo non l’avrò -