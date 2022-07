Omicidio choc in pieno centro, ucciso a colpi di stampella (Di venerdì 29 luglio 2022) Omicidio a Civitanova Marche, dove una lite tra due uomini è finita in tragedia davanti agli occhi atterriti dei passanti. Secondo quanto riportato dai quotidiani locali, uno dei due avrebbe colpito la vittima con una stampella. Un colpo che non ha lasciato scampo alla vittima, un cittadino nigeriano di circa quarant’anni. Come riporta il Corriere Adriatico, stando alle primissime informazioni raccolte sul posto l’uomo sarebbe stato colpito e ucciso con un bastone o una stampella (trovava per terra, sulla strada, a pochi metri dal cadavere) da un altro uomo. La dinamica di quanto accaduto è comunque al vaglio degli inquirenti. Sul luogo dell’aggressione sfociata poi in un Omicidio sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato e il personale sanitario del 118 ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 29 luglio 2022)a Civitanova Marche, dove una lite tra due uomini è finita in tragedia davanti agli occhi atterriti dei passanti. Secondo quanto riportato dai quotidiani locali, uno dei due avrebbeto la vittima con una. Un colpo che non ha lasciato scampo alla vittima, un cittadino nigeriano di circa quarant’anni. Come riporta il Corriere Adriatico, stando alle primissime informazioni raccolte sul posto l’uomo sarebbe statoto econ un bastone o una(trovava per terra, sulla strada, a pochi metri dal cadavere) da un altro uomo. La dinamica di quanto accaduto è comunque al vaglio degli inquirenti. Sul luogo dell’aggressione sfociata poi in unsono intervenuti gli agenti della polizia di Stato e il personale sanitario del 118 ...

CronacheMc : CHOC A CIVITANOVA - L'avvocato Francesco Mantella, sul luogo del delitto, parla del 39enne nigeriano ucciso oggi po… - brandocanide : Leggo: Bimba di 9 anni uccisa a coltellate in strada in pieno giorno: omicidio choc - leggoit : Bimba di 9 anni #uccisa a coltellate in #strada in pieno giorno: omicidio choc - LiveSicilia : “Ho ucciso mia mamma”: la confessione choc - LiveSiciliaCT : “Ho ucciso mia mamma”: la confessione choc -