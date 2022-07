Minaccia i passanti con una chiave inglese: denunciata una donna (Di venerdì 29 luglio 2022) Prosegue senza sosta l’impegno dei poliziotti del Commissariato “Anzio-Nettuno”, coadiuvati dagli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine e dalle Volanti, nella costante attività di prevenzione e repressione dei reati nel litorale a sud di Roma. Nel corso dei numerosi posti di controllo effettuati lungo le principali arterie stradali, dove sono state identificate 90 persone e controllati 20 autoveicoli, sono state elevate 2 sanzioni al Codice della Strada. Alcune pattuglie, durante il servizio, sono intervenute presso un centro commerciale della zona, a seguito della segnalazione relativa ad una donna straniera intenta a Minacciare gli avventori brandendo una chiave inglese. Gli agenti sopraggiunti hanno immediatamente rintracciato la donna, di origini nigeriane, che stava tentando precipitosamente ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 29 luglio 2022) Prosegue senza sosta l’impegno dei poliziotti del Commissariato “Anzio-Nettuno”, coadiuvati dagli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine e dalle Volanti, nella costante attività di prevenzione e repressione dei reati nel litorale a sud di Roma. Nel corso dei numerosi posti di controllo effettuati lungo le principali arterie stradali, dove sono state identificate 90 persone e controllati 20 autoveicoli, sono state elevate 2 sanzioni al Codice della Strada. Alcune pattuglie, durante il servizio, sono intervenute presso un centro commerciale della zona, a seguito della segnalazione relativa ad unastraniera intenta are gli avventori brandendo una. Gli agenti sopraggiunti hanno immediatamente rintracciato la, di origini nigeriane, che stava tentando precipitosamente ...

