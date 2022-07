Johnny Gargano è tornato! Ma non in WWE.. (Di venerdì 29 luglio 2022) Johnny Gargano è tornato al wrestling dopo molti mesi dalla scadenza del contratto con la WWE. Ma la sua comparsa non è avvenuta negli show di Stamford ma in quelli di Impact Wrestling. Il ragazzo ha partecipato ad un video package andato in onda su AXS Tv di promozione del match tra Alex Shelley e Josh Alexander che si terrà il 12 agosto durante il ppv Emergence. Gargano e Shelley sono migliori amici, dunque ecco spiegato il motivo per cui ha prestato volto e parole all’imminente match. Questo non significa che abbia firmato per Impact, ed è molto improbabile che lo faccia ora che in WWE è tornato al timone Triple H. Johnny Gargano on #IMPACTonAXSTV giving praise to Alex Shelley #Summerslam pic.twitter.com/H6KItwzS32— Kimberley Ford (@RoyaltyCanadian) July 29, 2022 Leggi su zonawrestling (Di venerdì 29 luglio 2022)è tornato al wrestling dopo molti mesi dalla scadenza del contratto con la WWE. Ma la sua comparsa non è avvenuta negli show di Stamford ma in quelli di Impact Wrestling. Il ragazzo ha partecipato ad un video package andato in onda su AXS Tv di promozione del match tra Alex Shelley e Josh Alexander che si terrà il 12 agosto durante il ppv Emergence.e Shelley sono migliori amici, dunque ecco spiegato il motivo per cui ha prestato volto e parole all’imminente match. Questo non significa che abbia firmato per Impact, ed è molto improbabile che lo faccia ora che in WWE è tornato al timone Triple H.on #IMPACTonAXSTV giving praise to Alex Shelley #Summerslam pic.twitter.com/H6KItwzS32— Kimberley Ford (@RoyaltyCanadian) July 29, 2022

Zona_Wrestling : Johnny Gargano è tornato! Ma non in WWE.. - theshieldofspo1 : Johnny Gargano tornerà presto a lottare in WWE? - TSOWrestling : Ritorno di fiamma per Johnny Gargano? #TSOW // #TSOS // #WWE - Zona_Wrestling : WWE: Johnny Gargano sulla via del ritorno? Ecco le ultime da Stamford - DJTheRetroFan : @SmackdownLayer 11. CM Punk 12. Finn Balor 13. Johnny Gargano 14. Tomasso Ciampa 15. Kenny Omega -