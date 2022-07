“GFVip Party”, svelati i nomi dei conduttori: ecco chi sono i due ex Vipponi (Di venerdì 29 luglio 2022) A settembre torna in prima serata su Canale 5 il Grande Fratello Vip. Da tempo il conduttore Alfonso Signorini sta lavorando alla settima edizione, che si preavvisa scoppiettante. Su Instagram Signorini si diverte a seminare indizi per far indovinare il Vip agli affezionati del programma. Nel frattempo sono venuti fuori i nomi sia delle due opinioniste il studio sia quelli dei conduttori di GFVip Party: scopriamo insieme di chi si tratta. Sarà sicuramente un’edizione indimenticabile.



