Fu trovata morta in casa col suo rottweiler, dopo 3 anni arrestato l’ex: è accusato di omicidio e stalking (Di venerdì 29 luglio 2022) Kristina Gallo, 30 anni, fu trovata morta nel suo appartamento di Bologna il 25 marzo 2019. A distanza di piu’ di tre anni i carabinieri hanno arrestato il compagno, 44enne, per omicidio aggravato dal fatto di aver commesso stalking nei confronti della vittima. Il cadavere, nudo, fu trovato dal fratello della ragazza nella casa dove giaceva da giorni in compagnia del suo rottweiler. Per i primi accertamenti era compatibile con una morte naturale, ma successive indagini hanno ricostruito una relazione burrascosa, testimoniata anche da amiche e colleghi di lei e il coinvolgimento dell’uomo nella morte, avvenuta per asfissia meccanica. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere e’ stata eseguita ieri sera dai carabinieri del nucleo ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 29 luglio 2022) Kristina Gallo, 30, funel suo appartamento di Bologna il 25 marzo 2019. A distanza di piu’ di trei carabinieri hannoil compagno, 44enne, peraggravato dal fatto di aver commessonei confronti della vittima. Il cadavere, nudo, fu trovato dal fratello della ragazza nelladove giaceva da giorni in compagnia del suo. Per i primi accertamenti era compatibile con una morte naturale, ma successive indagini hanno ricostruito una relazione burrascosa, testimoniata anche da amiche e colleghi di lei e il coinvolgimento dell’uomo nella morte, avvenuta per asfissia meccanica. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere e’ stata eseguita ieri sera dai carabinieri del nucleo ...

