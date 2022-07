Firenze, a 107 anni cade e torna da sola per la terza volta a Torregalli per farsi curare (Di venerdì 29 luglio 2022) Accolta da tutti come se tornasse a casa, era già stata operata a 103 e a 105 anni. 'Bisogna sempre rimanere attivi, io per esempio aiuto mia figlia nelle faccende perché è anziana ed ha ... Leggi su lanazione (Di venerdì 29 luglio 2022) Accolta da tutti come sesse a casa, era già stata operata a 103 e a 105. 'Bisogna sempre rimanere attivi, io per esempio aiuto mia figlia nelle faccende perché è anziana ed ha ...

