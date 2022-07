F1 GP Ungheria, Leclerc: “La gente dirà che sono matto, ma io credo ancora nel Mondiale” (Di venerdì 29 luglio 2022) “Tutto è possibile per il titolo Mondiale. La gente dirà che sono matto, so che è difficile ma io fino alle fine ci crederò”. Lo ha detto il pilota della Ferrari, Charles Leclerc, in un’intervista a Sky Sport poco prima di scendere in pista per il venerdì di prove libere del Gran Premio di Ungheria: “I giochi non sono ancora chiusi, mi sono reso la vita un po’ più difficile nell’ultimo weekend ma credo che un errore così arriva quando vai al limite. Però il passo era buono, era tutto buono. Ma adesso è così, guardo avanti e ci credo ancora. Questa è la macchina più competitiva che ho da quando sono in Formula 1, soprattutto la più solida perché siamo ... Leggi su sportface (Di venerdì 29 luglio 2022) “Tutto è possibile per il titolo. Lache, so che è difficile ma io fino alle fine ci crederò”. Lo ha detto il pilota della Ferrari, Charles, in un’intervista a Sky Sport poco prima di scendere in pista per il venerdì di prove libere del Gran Premio di: “I giochi nonchiusi, mireso la vita un po’ più difficile nell’ultimo weekend mache un errore così arriva quando vai al limite. Però il passo era buono, era tutto buono. Ma adesso è così, guardo avanti e ci. Questa è la macchina più competitiva che ho da quandoin Formula 1, soprattutto la più solida perché siamo ...

