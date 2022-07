Cosa sappiamo sul razzo cinese che sta per schiantarsi sulla Terra (Di venerdì 29 luglio 2022) ??, Tiangong, dal cinese «Palazzo Celeste». È così che Pechino ha deciso di chiamare il suo avamposto nella frontiera spaziale. Una stazione che secondo le prime previsioni dovrebbe essere pronta nel 2023, tre moduli di cui due dedicati solo ai laboratori che apriranno anche alla Cina la possibilità di fare esperimenti nello Spazio. Prima ancora delle sua inaugurazione, il Tiangong ha già cominciato a far preoccupare il mondo, visto che il 30 luglio, alle 20.26 ora italiana (e con un margine di incertezza variabile di 6 ore) pioveranno sulla Terra alcune tonnellate di detriti provenienti da uno dei razzi spediti in orbita per costruirla. Il 24 luglio scorso dalla base spaziale di Wenchang in Cina è partito il razzo Lunga Marcia 5B. Il suo compito era quello di portare nell’embrione del Palazzo Celeste il Wentian, ... Leggi su open.online (Di venerdì 29 luglio 2022) ??, Tiangong, dal«Palazzo Celeste». È così che Pechino ha deciso di chiamare il suo avamposto nella frontiera spaziale. Una stazione che secondo le prime previsioni dovrebbe essere pronta nel 2023, tre moduli di cui due dedicati solo ai laboratori che apriranno anche alla Cina la possibilità di fare esperimenti nello Spazio. Prima ancora delle sua inaugurazione, il Tiangong ha già cominciato a far preoccupare il mondo, visto che il 30 luglio, alle 20.26 ora italiana (e con un margine di incertezza variabile di 6 ore) pioverannoalcune tonnellate di detriti provenienti da uno dei razzi spediti in orbita per costruirla. Il 24 luglio scorso dalla base spaziale di Wenchang in Cina è partito ilLunga Marcia 5B. Il suo compito era quello di portare nell’embrione del Palazzo Celeste il Wentian, ...

